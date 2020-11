El Papa felicita a Biden por su victoria en las elecciones en Estados Unidos

Biden, por su parte, “expresó su deseo de trabajar juntos sobre la base de una creencia compartida en la dignidad y la igualdad de toda la humanidad”.

El papa Francisco conversó por teléfono con el demócrata Joe Biden para darle sus “felicitaciones y bendiciones” por su victoria en las elecciones en Estados Unidos, informó este jueves el equipo de transición del mandatario electo.

“El presidente electo agradeció a Su Santidad por extenderle sus bendiciones y felicitaciones y señaló su aprecio por el liderazgo de Su Santidad en la promoción de la paz, la reconciliación y los lazos comunes de la humanidad en todo el mundo”, se señala en la declaración.

Biden, por su parte, “expresó su deseo de trabajar juntos sobre la base de una creencia compartida en la dignidad y la igualdad de toda la humanidad en temas como el cuidado de los marginados y los pobres, abordar la crisis del cambio climático y acoger e integrar a inmigrantes y refugiados en nuestras comunidades”.

President-elect Biden spoke this morning with His Holiness Pope Francis. https://t.co/om635SC3M9 pic.twitter.com/DYuiiphOE0

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 12, 2020