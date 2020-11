Iota se degrada a tormenta tropical, pero sigue siendo peligrosa

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que Iota podría provocar “inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente catastróficos”.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informó este martes que Iota, que tocó tierras centroamericanas convertido en huracán de máxima categoría (5), se degradó este mediodía a tormenta tropical, aunque aún sigue siendo peligroso.

En un boletín, el centro estadounidense advirtió que Iota podría provocar “inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente catastróficos” en las regiones afectadas, y añadió que esta alerta se extenderá hasta el jueves.

Tropical Storm #Iota Advisory 17A: Potentially Catastrophic Flash Flooding and Mudslides Across Portions of Central America Possible From Iota Through Thursday. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 17, 2020