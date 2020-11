Los divertidos memes que dejaron las elecciones en Estados Unidos

Estados Unidos despertó el miércoles sin saber quién será su próximo presidente, tras unas elecciones con participación récord, cuyo escrutinio continúa en estados clave y que podría extenderse por varios días antes de entregar resultados oficiales.

Durante la madrugada, el candidato republicano, el presidente Donald Trump, se proclamó ganador, denunció un fraude sin presentar pruebas y amenazó con acudir a la Corte Suprema, pese a que el conteo continúa y a estar cabeza a cabeza con su rival, el demócrata Joe Biden, quien a su vez pidió “paciencia” a sus simpatizantes mientras avanza el proceso.

Los comicios contaron con participación récord, tanto de manera anticipada como en persona, y dieron mucho de qué hablar, sobre todo en las redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron a los tensos momentos de la elección con ingeniosos memes.

Aquí te compartimos algunos de los más divertidos:

The rest of the world trying to understand the U.S. voting system:#Elections2020 #ElectionNight pic.twitter.com/d4FGq6oew4

— life (@streetslocked) November 4, 2020