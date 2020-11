“Esto es un fraude para el pueblo estadounidense”, dice Trump sobre las elecciones

El presidente Donald Trump se pronunció la madrugada de este miércoles, poco después de que lo hiciera su rival demócrata, Joe Biden, desde la Casa Blanca, donde permaneció durante toda la jornada a la espera de los resultados de las elecciones en Estados Unidos.

En rueda de prensa, el mandatario agradeció a las personas que votaron por él, y aseguró que su equipo y él se preparaban para celebrar una victoria “histórica”, cuando de pronto tuvieron que suspender todo, y calificó la situación de “fraude”.

“Esto es un fraude para el pueblo estadounidense. Esta es una situación vergonzosa para nuestro país. Francamente, ganamos esta elección”, dijo Trump desde Washington.

“Queremos que el conteo de votos se detenga. No queremos encontrar boletas a las 04:00 de la mañana y agregarlas a la lista. Vamos a ganar esto y, en lo que a mí concierne, ya hemos ganado”, agregó, anunciando además que acudirá a la Corte Suprema de Justicia.

El gobernante se adjudicó, asimismo, victorias en estados como Ohio, Texas, Georgia y Carolina del Norte, y afirmó tener la ventaja en Pensilvania, Míchigan y Wisconsin.

Minutos antes, y por medio de Twitter, el mandatario acusó a los demócratas de querer “robarse” las elecciones. “¡No se pueden emitir votos después de que las urnas están cerradas!”, escribió, aunque luego su mensaje fue bloqueado por la red social, etiquetado de “engañoso”.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020