“Tengan paciencia, vamos a ganar”, dice Biden, a la espera de resultados

El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, se pronunció la madrugada del miércoles, desde Delaware, para pedirle “paciencia” a sus simpatizantes, a la espera de resultados oficiales de las elecciones en Estados Unidos.

Acompañado de su esposa, Jill, el exvicepresidente se pronunció ante un pequeño número de seguidores reunido para escucharlo, bajo estrictas medidas de seguridad debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19).

“Sabíamos que esto iba a tardar, pero nos sentimos bien de cómo van las cosas (…) Tengamos paciencia hasta que el duro trabajo de contar los votos acabe”, dijo un sonriente Biden.

“Tengan paciencia, vamos a ganar”, agregó el exvicemendatario, afirmando, además, que su partido ganaría el voto el Pensilvania, uno de los estados clave en la elección.

Tune in as I speak to the nation live from Wilmington, Delaware. https://t.co/ye8knRucoz

“No me corresponde a mí ni a Donald Trump declarar al ganador de esta elección, le corresponde a los votantes”, añadió luego en un tuit.

It's not my place or Donald Trump's place to declare the winner of this election. It's the voters' place.

