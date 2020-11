Campaña de Biden califica de “indignantes” las declaraciones de Trump sobre las elecciones

La campaña del candidato demócrata Joe Biden calificó de “indignantes” y “sin precedentes” las declaraciones del presidente Donald Trump, quien la madrugada del miércoles denunció un supuesto “fraude” en las elecciones de Estados Unidos y llamó a detener el conteo de votos.

“La declaración de esta noche del presidente sobre intentar detener el conteo de votos debidamente emitidos es indignante, sin precedentes y es incorrecta”, declaró en un comunicado la jefa de campaña de Biden, Jen O’Malley Dillon.

Advirtió, además, que el equipo legal del candidato demócrata está “listo para actuar” si Trump trata de detener el conteo.

En una declaración desde Delaware, Biden pidió “paciencia” a sus simpatizantes, y se mostró confiando en ganar los comicios.

“Sabíamos que esto iba a tardar, pero nos sentimos bien de cómo van las cosas (…) Tengan paciencia, vamos a ganar”, dijo.

En plena madrugada, en rueda de prensa desde la Casa Blanca, Trump se declaró ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pese a que el conteo de los votos continúa en varios estados clave.

“Esto es un fraude para el pueblo estadounidense. Esta es una situación vergonzosa para nuestro país. Francamente, ganamos esta elección”, dijo el mandatario desde Washington.

“Queremos que el conteo de votos se detenga. No queremos encontrar boletas a las 04:00 de la mañana y agregarlas a la lista. Vamos a ganar esto y, en lo que a mí concierne, ya hemos ganado”, agregó, anunciando además que acudirá a la Corte Suprema de Justicia.

Minutos antes, Trump había recurrido a sus redes sociales, concretamente a Twitter, para acusar a los demócratas de querer “robarse” las elecciones. “¡No se pueden emitir votos después de que las urnas están cerradas!”, escribió.

Su mensaje fue etiquetado de “engañoso” por la propia plataforma solo momentos después.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020