Sarah McBride, la primera persona trans en llegar a un Senado estatal en Estados Unidos

La activista trans Sarah McBride, de 30 años de edad, hizo historia el martes al ganar la carrera al Senado en el estado de Delaware, según proyecciones de medios estadounidenses, convirtiéndose en la primera persona que se identifica como transgénero en ocupar un escaño en la cámara alta de un estado norteamericano.

La activista por los derechos de la comunidad LGTBQ obtuvo más del 85% de los votos en el primer distrito de Senado del estado de Delaware, y de Estados Unidos.

“Lo hicimos. Ganamos las elecciones generales. Gracias, gracias, gracias”, tuiteó McBride la noche del martes.

We did it. We won the general election.

Thank you, thank you, thank you.

— Sarah McBride (@SarahEMcBride) November 4, 2020