Trump, contagiado de Covid-19, descarta participar en debate virtual con Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aún se recupera del coronavirus (Covid-19), dijo este jueves que no participará en el segundo debate con su rival demócrata, Joe Biden, luego de que los organizadores decidieran realizarlo en forma virtual.

“No voy a hacer un debate virtual”, dijo Trump a Fox News. “Es inaceptable para nosotros”, añadió.

El mandatario, quien busca un segundo mandato, acusó a la comisión bipartidaria que organiza el debate de “proteger” a su oponente, y señaló que si finalmente este termina realizándose en ese formato sería una “pérdida de tiempo”.

Trump tells Maria Bartiromo he will not participate in virtual debate: 'I'm not going to waste my time' https://t.co/tutztXJcfO

— FOX Business (@FoxBusiness) October 8, 2020