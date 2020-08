VIDEO. Joe Biden hace su primera aparición de campaña junto a Kamala Harris

El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, compareció este miércoles junto a su flamante compañera de fórmula, Kamala Harris, marcando un punto de inflexión en la campaña rumbo a las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El martes, Biden terminó con la expectativa anunciando que Harris, senadora por California, sería su segunda a bordo en la contienda contra el presidente Donald Trump, en una decisión calificada por muchos como histórica.

Un día después, desde Delaware, Biden reiteró que no tiene dudas en que “eligió a la mejor persona para acompañarlo” , refiriéndose a Harris.

Durante su alocución, el exvicepresidente reconoció que Estados Unidos atraviesa por un momento delicado, pero afirmó que su campaña busca “reconstruir” al país. Acusó, además, a Trump de fracasar en la gestión de la crisis del coronavirus (Covid-19).

This afternoon, @KamalaHarris and I will be speaking together for the first time since yesterday’s big announcement. Tune in: https://t.co/xoRbSqGta8

— Joe Biden (@JoeBiden) August 12, 2020