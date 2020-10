Debate vicepresidencial: Una mosca en la cabeza de Pence deleita en redes sociales

En medio de un debate cortés pero asertivo entre el vicepresidente republicano, Mike Pence, y la senadora demócrata Kamala Harris, una mosca que se posó en el pelo cano de la mano derecha de Donald Trump acaparó las miradas y fue el deleite de los internautas en Twitter este miércoles.

La mosca -que se mantuvo más de dos minutos en la cabeza del vicepresidente- acaparó los comentarios en Twitter y permitió recrearse a los adversarios políticos de Trump, desde el propio candidato presidencial demócrata, Joe Biden, hasta los republicanos opuestos al mandatario de la plataforma Lincoln Project.

Antes de terminar el debate, el insecto ya tenía una cuenta en Twitter, era una etiqueta muy comentada en la red social en Estados Unidos y aparecía en algunas encuestas humorísticas de usuarios que planteaban quién ganó el debate, Mike Pence, Kamala Harris o la mosca.

i really did that pic.twitter.com/p5mTvt4gSz

