Líderes mundiales envían mensajes de apoyo a Trump, contagiado de Covid-19

Horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que está contagiado de coronavirus (Covid-19), los mensajes de apoyo de parte de líderes mundiales dirigidos al mandatario se multiplicaron en las redes sociales.

El primero en reaccionar a la noticia fue el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien por medio de Twitter deseó a Trump una “pronta recuperación”. Michel aprovechó la ocasión para recordar que el coronavirus “es una batalla de todos. Todos los días. Da igual en qué lugar del mundo se viva”.

Wishing @realDonaldTrump and @FLOTUS a speedy recovery. #COVIDー19 is a battle we all continue to fight. Everyday. No matter where we live. https://t.co/w5WH1pgvpB — Charles Michel (@eucopresident) October 2, 2020

De su lado, el primer ministro británico, Boris Johnson, quien en abril también padeció el Covid-19, llegando incluso a estar internado en cuidados intensivos, también envió sus mejores deseos a Trump y a su esposa, Melania.

My best wishes to President Trump and the First Lady. Hope they both have a speedy recovery from coronavirus. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 2, 2020

Especialmente caluroso fue el mensaje del presidente ruso, Vladimir Putin. “Estoy convencido de que su vitalidad natural, su fortaleza de espíritu y su optimismo le ayudarán a vencer a este peligroso virus”, dijo en un telegrama enviado a su homólogo estadounidense.

Poco antes, el portavoz del Kremlin también había deseado una “pronta y fácil recuperación” a Trump.

Mensajes de todo el mundo

Desde Berlín, la canciller alemana, Angela Merkel, envió sus mejores “deseos” de “recuperación” a Trump y a su esposa, y confió en que ambos “se restablezcan rápidamente”.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también le deseó a Trump y a su esposa una “pronta recuperación”, mientras que su homólogo colombiano, Iván Duque, expresó su “solidaridad” al presidente y a la primera dama.

En India, el primer ministro, Narendra Modi, envió su apoyo a su “amigo” Trump, con quien mantiene buenas relaciones pese a la tensión comercial.

También se manifestaron, entre otros, los primeros ministros Mark Rutte (Holanda), Justin Trudeau (Canadá) y Benjamin Netanyahu (Israel), así como los presidentes Andrzej Duda (Polonia), Abdel Fatah al Sisi (Egipto) y Emmerson Mnangagwa (Zimbabue).

Hicieron lo propio el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y de la OTAN, Jens Stoltenberg, así como el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

I wish US President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump a full and speedy recovery. My thoughts are with them, their loved ones and all those suffering from #COVID19. — António Guterres (@antonioguterres) October 2, 2020

My best wishes to @realDonaldTrump and @FLOTUS. I hope they both have a speedy recovery from COVID-19. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) October 2, 2020

My best wishes to President @realDonaldTrump and @FLOTUS for a full and speedy recovery. https://t.co/6OUZT20huK — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 2, 2020

*Con información de AFP