“Usen mascarilla”, dice Joe Biden tras dar negativo a la prueba de Covid-19

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, anunció este viernes que dio negativo a la prueba de coronavirus (Covid-19), un día después de que su rival, el mandatario Donald Trump, a quien se enfrentó esta semana en el primer debate presidencial, confirmara que está contagiado.

“Estoy feliz de reportar que Jill (su esposa) y yo hemos dado negativo en las pruebas de Covid-19”, escribió Biden en su cuenta de Twitter. “Gracias a todos por sus mensajes (…) Espero que esto sirva como recordatorio: usen mascarilla, mantengan la distancia social y lávense las manos”, añadió.

I’m happy to report that Jill and I have tested negative for COVID. Thank you to everyone for your messages of concern. I hope this serves as a reminder: wear a mask, keep social distance, and wash your hands. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Previamente, su médico, Kevin O’Connor, informó que tanto el exvicepresidente como su esposa se habían sometido el viernes a pruebas de PCR, “y no se detectó Covid-19“.

Desea “pronta recuperación” a Trump

Horas antes, Biden se había pronunciado, también por medio de sus redes sociales, tras conocer que Trump había dado positivo por Covid-19.

El exvicepresidente le deseó a Trump y a la primera dama, Melania, una “pronta recuperación”.

“Vamos a seguir rezando por la salud y la seguridad del presidente y de su familia”, agregó Biden en Twitter, en un mensaje en nombre suyo y de su esposa.

Jill and I send our thoughts to President Trump and First Lady Melania Trump for a swift recovery. We will continue to pray for the health and safety of the president and his family. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

Los Trump y los Biden estuvieron juntos el martes en Ohio, cuando se celebró el primer debate presidencial entre ambos candidatos.

Por su parte, la compañera de fórmula de Biden, la senadora Kamala Harris, tuiteó que también deseaba al presidente y a su esposa “una pronta y completa recuperación”.

“Estamos pensando en toda la familia Trump”, escribió Harris.

Doug and I join Joe Biden and Dr. Biden in wishing President Trump and the First Lady a full and speedy recovery. We’re keeping them and the entire Trump family in our thoughts. — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 2, 2020

En tanto, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, dijo en declaraciones a MSNBC que “recibió la noticia con mucha tristeza”.

Con más de 207 mil muertos y 7.2 millones de contagios, Estados Unidos es el país más afectado del mundo por el nuevo coronavirus, declarado pandemia global en marzo.

*Con información de AFP