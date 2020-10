Trump con Covid-19: tiene síntomas leves, pero está “de buen humor”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien la víspera anunció que dio positivo por coronavirus (Covid-19), tiene “síntomas leves” y permanece “de buen humor”, dijo el viernes su jefe de gabinete, Mark Meadows.

“No solo está de buen humor, sino que también tiene mucha energía”, dijo Meadows, quien además se dijo “optimista” sobre una “rápida recuperación” del mandatario estadounidense.

En tanto, la primera dama, Melania Trump, quien también dio positivo al virus, dijo sentirse “bien” y agradeció los mensajes de apoyo recibidos.

El mandatario anunció la noche del jueves que tanto él como su esposa se contagiaron de Covid-19. “Esta noche la primera dama y yo dimos positivo por covid-19. Empezaremos inmediatamente nuestra cuarentena y recuperación. ¡Venceremos esto JUNTOS!”, escribió Trump en Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020