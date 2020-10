¿Cuándo y dónde serán los próximos debates entre Trump y Biden?

Tras un tenso primer debate en Cleveland, Ohio, los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, retomaron sus respectivas campañas mientras se preparan para volver a enfrentarse.

El mandatario republicano y el exvicepresidente demócrata se volverán a ver las caras en hasta dos oportunidades este mes, en un segundo y un tercer debate, ambos separados por una semana.

El debate de Ohio, uno de los estados pendulares en los que no hay tradición de votar por un partido, fue calificado por analistas de “película de horror”, “fiasco” e incluso de “el peor de la historia”, por su caótico desarrollo, las constantes interrupciones de Trump a Biden y el intercambio de insultos entre ambos candidatos.

En ese sentido, el presidente se opuso este jueves a que se cambien las reglas de los debates, luego de que los organizadores sugirieran que se necesita una “estructura adicional” para “asegurar una discusión más ordenada”.

“¿Por qué iba a permitir que la Comisión de Debates cambiara las reglas del segundo y tercer debate cuando yo gané holgadamente la última vez?”, tuiteó el magnate.

Why would I allow the Debate Commission to change the rules for the second and third Debates when I easily won last time?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2020