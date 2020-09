Biden acusa a Trump de usar la Corte Suprema para “eliminar” el Obamacare

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, acusó este domingo al presidente estadounidense, Donald Trump, de querer instalar a la jueza conservadora Amy Coney Barrett en la Corte Suprema solo para “eliminar”, en plena pandemia de coronavirus (Covid-19), el seguro de salud Obamacare.

Biden exigió además al Senado de Estados Unidos que se abstenga de votar la ratificación de Barrett para ocupar un lugar en el máximo tribunal, hasta que pasen las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.

The decisions of the U.S. Supreme Court affect our everyday lives — and the American people deserve to have their voices heard when it comes to who serves on the Court. Tune in as I deliver remarks on President Trump’s nomination. https://t.co/N9HmjDXKMw

— Joe Biden (@JoeBiden) September 27, 2020