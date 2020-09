Donald Trump nominó a la jueza Amy Coney Barrett para la Corte Suprema

Donald Trump confirmó este sábado que la jueza Amy Coney Barrett es su nominada para ocupar la vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos, a una semana del fallecimiento de la juez Ruth Bader Ginsburg.

El presidente de Estados Unidos la calificó como una persona “sobresaliente. Ella es una jueza federal nacida en Indiana y conocida por sus opiniones católicas, conservadoras y antiabortistas.

La candidata ahora debe ser aprobada por el Senado para ocupar la vacante dejada por Ruth Bader Ginsburg, quien falleció el pasado viernes a los 87 años. El Partido Republicano ya adelantó que cuenta con los 51 votos necesarios para hacerlo.

Coney Barrett ya había estado entre los finalistas para la segunda nominación de Trump al alto tribunal, que finalmente obtuvo el juez Brett Kavanaugh.

Católica devota y con siete hijos, es una favorita de los conservadores religiosos y se considera que rechaza de plano el aborto.

Fue nominada por Trump a la Corte de Apelaciones del 7mo Circuito federal y confirmada por el Senado en octubre de 2017 por 55 votos a favor y 43 en contra. El 7mo Circuito, con sede en Chicago, cubre los estados de Illinois, Indiana y Wisconsin.

"Should I be confirmed, I will be mindful of who came before me," Supreme Court nominee Amy Coney Barrett says about Ruth Bader Ginsburg. "…She not only broke glass ceilings, she smashed them."

