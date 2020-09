Presidente reconoce ser un paciente de alto riesgo por Covid-19

El presidente Alejandro Giammattei en un mensaje a la nación informó sobre su estado de salud tras ser diagnosticado con Covid-19.

Indicó que hasta hoy se mantiene bien, que su nivel de saturación se mantiene normal y que, a pesar de sentirse fatigado, no ha necesitado de oxígeno.

El mandatario reconoció ser un paciente de alto riesgo de coronavirus por la enfermedad que desde joven padece, por haber sido fumador crónico, por su obesidad y por la hipertensión.

“Dios me quiere, me está dejando aquí y me está permitiendo luchar. He tenido un tratamiento muy agresivo, esperaría dos dosis más. Estoy en el séptimo día de contagio, pero vamos a salir”, indicó.