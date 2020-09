Huracán Sally provoca “inundaciones catastróficas” en Estados Unidos

El huracán Sally arrojaba lentamente cantidades torrenciales de lluvia este miércoles en las costas de Estados Unidos y amenazaba con provocar inundaciones “históricas y catastróficas”.

La tormenta, que se desplazaba a apenas 7 kilómetros por hroa, tocó tierra la noche del martes, luego de quedarse prácticamente detenida frente a las costas de Alabama y el noroeste de Florida.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC), con sede en Miami, advirtió que algunas zonas puntuales podrían recibir hasta 88 centímetros de lluvia.

1 PM CDT intermediate advisory: #Sally is causing catastrophic and life-threatening flooding over portions of the Florida Panhandle and southern Alabama. A significant flood threat will spread inland over portions of the southeastern U.S. through Fri. https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/HUdrfkS1IL

Sally soplaba con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y se ubicaba 20 kilómetros al oeste de Pensacola, en Florida.

“Las carreteras e intersecciones inundadas, junto a los peligrosos escombros en las carreteras, son demasiado numerosos para enumerarlos”, tuiteó la policía de Pensacola. “Por favor, manténganse alejados de las carreteras”.

Toda la región estaba bajo advertencia de marejadas y tornados.

Se espera que el huracán se debilite a medida que avanza sobre tierra firme y se convierta en depresión tropical la mañana del jueves.

El NHC informó que Sally tocó tierra como huracán de categoría 2 en Gulf Shores, Alabama, con vientos máximos sostenidos de cerca de 170 kilómetros por hora.

“Estamos teniendo inundaciones récord, tal vez en niveles históricos”, dijo por su parte la gobernadora de Alabama, Kay Ivey.

Ivey había declarado estado de emergencia el lunes, antes de la llegada del huracán.

En tanto, el gobernador de Misisipi, Tate Reeves, también declaró estado de emergencia.

In addition to several active #Atlantic tropical cyclones, there are two areas with a high formation chance during the next 5 days. We are monitoring a broad low over the SW Gulf of Mexico, and another low S of the Cabo Verde Islands. https://t.co/m9946DoYYi pic.twitter.com/mm5SaDDKxT

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 16, 2020