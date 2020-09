Consuelo Duval confiesa cómo se desbarató su mundo al tener coronavirus

View this post on Instagram

Hace una semana me entregaron el resultado de la prueba del covid… y cuando leí positivo, mi mundo se desbarató, nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Fue una semana llena de ansiedad y pánico, estaba como paralizada, dejaba la cama empapada de sudor, rogándole a Dios con toda mi alma que no hubiera contagiado a mis hermanos o a mis hijitos y que nada se complicara en mi cuerpo. Dios me escuchó y el bicho ha sido bueno conmigo, no tuve nada mas que ansiedad, falta de ganas y mucho cansancio. Hoy la ansiedad ha sido remplazada por GRATITUD, alegría y unas ganas de vivir encabronadas. Estoy a 7 días de librar esta batalla y vivir lo que me reste de vida celebrando cada segundo que respire, echando una cantidad de desmadre que Dios guarde la hora🤪🤗🎉 y haciéndole saber a mis CHINGADERITAS que son lo mas importante en mi vida, que nos vamos a reír a carcajadas y que nos vamos a abrazar muy fuerte. CD Foto by @bernardoloz Maquillaje @manuinfinito8 Peinado @_rodcortes