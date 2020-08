VIDEO. Biden acepta nominación como candidato demócrata para enfrentar a Trump

El exvicepresidente Joe Biden aceptó este jueves la nominación como candidato presidencial del Partido Demócrata de cara a las elecciones de noviembre en Estados Unidos.

“Podemos superar esta temporada de oscuridad en Estados Unidos (…) Llegó el momento de que nosotros, de que el pueblo se una”, dijo Biden.

May history be able to say that the end of this chapter of American darkness began here, tonight as love and hope and light joined the battle for the soul of the nation. pic.twitter.com/Pdk8c75ATr

— Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020