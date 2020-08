EN VIVO. Inicia la convención demócrata, marcada por la pandemia de Covid-19

El Partido Demócrata inicia este lunes una inédita convención virtual para nominar a Joe Biden como candidato a la Casa Blanca. La cita de este año es todo menos convencional, ya que la pandemia del coronavirus obligó a organizar un evento virtual sin público y sin pompa, más parecido a un programa de televisión que a un mitin.

El lugar elegido para la reunión de cuatro días fue Milwaukee, en Wisconsin, un estado clave que los demócratas necesitan arrebatarle al presidente Donald Trump, que sorpresivamente se impuso allí en los comicios de 2016.

El día arrancó con una serie de reuniones a distancia, partiendo con la del Caucus Hispano del Partido Demócrata donde varios congresistas y líderes sociales destacaron el desproporcionado golpe que ha sufrido la comunidad latina por el coronavirus.

La convención inicia formalmente con un mensaje de la exprimera dama, Michelle Obama, y es transmitida en vivo por los canales oficiales del partido.

En las cuatro noches que dura el evento, que culminará con la oficialización de la candidatura del exvicepresidente, también tomarán la palabra Jill Biden, esposa del aspirante demócrata; los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, así como la excandidata presidencial, Hillary Clinton.

Biden buscará defender su programa de 700 mil millones de dólares para invertir en nuevas tecnologías y crear unos cinco millones de empleos, bautizado como “Reconstruir mejor”, en un momento en que la crisis del coronavirus llevó al desempleo a más de 10 %.

Para los republicanos, la convención puede ser una lección a aplicar la próxima semana, ya que su cónclave, que comienza la próxima semana, también será virtual. Esto, pese a varios intentos fallidos de salvar el formato tradicional.

