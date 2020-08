“Día histórico”: Estados Unidos anuncia acuerdo de paz entre Israel y EAU

Por medio de sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves un acuerdo de paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU), el cual calificó de “histórico”.

“¡Gran avance hoy! Histórico acuerdo de paz entre nuestros dos grandes amigos”, escribió el mandatario estadounidense en Twitter.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!

La declaración dijo que la normalización de las relaciones “reunirá a dos de los socios regionales más confiables y capaces de Estados Unidos” y que las naciones se unirán para lanzar una agenda estratégica para el Medio Oriente sobre cooperación diplomática, comercial y de seguridad.

En declaraciones a los periodistas desde la Oficina Oval, Trump dio a entender, además, que se esperaban otros avances diplomáticos entre Israel y sus vecinos árabes. “Están pasando cosas de las que no puedo hablar”, dijo.

En tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, habló de un “día histórico” y un “paso decisivo hacia la paz en Oriente Medio”.

“Este es un logro notable para dos de los estados que se encuentran entre los tecnológicamente más avanzados del mundo”, agregó el funcionario.

“Bienaventurados los pacificadores. Mabruk y Mazel Tov”, concluyó Pompeo, utilizando las tradicionales expresiones de felicitación en árabe y hebreo.

The United States congratulates Israel and the Emirates for this remarkable achievement, which is a significant step forward for peace in the Middle East. Blessed are the peacemakers. Mabruk and Mazal Tov.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 13, 2020