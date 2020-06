California ordena el cierre de bares por aumento de casos de COVID-19

El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó este domingo el cierre de los bares en Los Ángeles y en otros seis condados del estado debido al fuerte aumento de casos de coronavirus (COVID-19) registrado en los últimos días.

"Ante el aumento de los casos de COVID-19, California ordena el cierre de los bares en Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, San Joaquin y Tulare", anunció Newsom por medio de su cuenta de Twitter.

NEW: Due to the rising spread of #COVID19, CA is ordering bars to close in Fresno, Imperial, Kern, Kings, Los Angeles, San Joaquin, and Tulare, while recommending they close in Contra Costa, Riverside, Sacramento, San Bernardino, Santa Barbara, Santa Clara, Stanislaus, & Ventura.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 28, 2020