Los Ángeles FC entregará comida a personas afectadas por el coronavirus

Un noble gesto tendrá la directiva de Los Ángeles FC con las personas que más afectadas se han visto por la pandemia del coronavirus.

Y es que el club en conjunto con varios restaurantes de la zona crearon una alianza para ayudar a las personas más perjudicadas por la crisis que ha generado el COVID-19.

El club, lo confirmó mediante un comunicado y en los próximos días especificarán la metodología para ayudar a estas familias.

LAFC se ha asociado con los socios de bares y restaurantes locales del Club para entregar comidas gratuitas a los miembros de la familia Black & Gold que se han visto afectados negativamente por COVID-19.

El programa de entrega está respaldado por el recientemente anunciado Black & Gold Community Fund del Club.

"Estamos orgullosos de continuar nuestros esfuerzos para ser una fuerza para el bien en la comunidad de Los Ángeles al ofrecer comidas gratuitas a los necesitados", dijo el presidente y copropietario de LAFC, Tom Penn.

"Agradecemos a nuestros generosos socios de bares y restaurantes por su apoyo y compromiso para ayudar a nuestros valiosos miembros de nuestra comunidad Black & Gold".

A través del programa, LAFC proporcionará 16 comidas, dos veces por semana, a las familias locales que lo necesiten. Las comidas se entregarán los martes y viernes e incluirán suficientes alimentos para alimentar a una familia de cuatro. Los destinatarios de las comidas se determinan a través de la aplicación Black & Gold Community Fund .

El programa comenzó el 5 de mayo con entregas de comida de los socios del bar Casa De Pancho Mexican Grill y Fresh Off the Hook y el socio del restaurante Seoul Sausage.

Esta semana incluirá entregas de Bludso's BBQ, JP23 y R Bar. Cada comida del socio del bar vendrá con mercancía gratis de LAFC y una nota personalizada del Club.

