La Torre Eiffel vuelve a abrir al público tras meses cerrada por el COVID-19

Luego de más de tres meses de cierre, debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19), la Torre Eiffel, en París, Francia, reabrió finalmente sus puertas al público este jueves.

Unos 50 visitantes y numerosos periodistas aguardaban la reapertura al pie del histórico monumento, mientras una "batucada" brasileña daba un toque festivo al momento.

🇨🇵 C'est reparti, avec un accueil en fanfare pour mes premiers visiteurs ! 😀

🇬🇧 Here we go, I'm open and ready to welcome my first visitors with a fanfare! 😀#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/ugK5U9jcIY

— La tour Eiffel (@LaTourEiffel) June 25, 2020