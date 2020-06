Disneyland París reabrirá en julio, tras cuatro meses cerrado por el COVID-19

El parque de diversiones Disneyland Paris, primer destino turístico privado en Europa, reabrirá de forma gradual a partir del próximo 15 de julio, cuatro meses después de haber cerrado debido a la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

Disneyland Paris, que en 2015 recibió a 14.8 millones de personas, se encuentra en la zona de Marne-la-Vallée, en la región parisina.

Nous sommes heureux de vous annoncer la réouverture progressive de Disneyland Paris qui débutera avec les Parcs Disneyland et Walt Disney Studios, l'hôtel Disney's Newport Bay Club et Disney Village à partir du 15 juillet 2020. Plus d’infos : https://t.co/m8yoXg14BY pic.twitter.com/wVqzYSLhHR

