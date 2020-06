Tras tres meses cerrada por el COVID-19, la Torre Eiffel volverá a abrir al público

Luego de más de tres meses de cierre, debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19), la Torre Eiffel, en París, Francia, reabrirá finalmente sus puertas al público el próximo 25 de junio.

Este martes, la empresa que administra el monumento destacó que se trata del cierre más prolongado desde la Segunda Guerra Mundial, y precisó que será obligatorio el uso de mascarilla para personas a partir de los 11 años de edad.

[#THREAD]

🇫🇷 J'aurai le plaisir de vous accueillir à nouveau à partir du 25 juin ! 😃 Des mesures particulières sont mises en place pour assurer votre sécurité 👇

🇬🇧 I'll be glad to welcome you again from June 25th! 😃Specific measures are put in place to ensure your safety 👇

