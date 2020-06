Francia empieza a utilizar dexametasona para tratar a pacientes de COVID-19

La dexametasona, un esteroide que, según un estudio británico, reduce significativamente la mortalidad entre los pacientes graves de coronavirus (COVID-19), "ya está siendo utilizado a gran escala" en hospitales en Francia, indicó este miércoles la infectóloga Karine Lacombe.

"La dexametasona es un miembro de la familia de los corticoides. (…) En Francia, los corticoesteroides se administraron muy rápidamente en los pacientes que tenían COVID-19 porque reduce la inflamación en los pulmones", dijo Lacombe, jefa del departamento de enfermedades infecciosas del Hospital de Saint-Antoine, a la radio France Inter.

Se trata de un esteroide recetado a menudo para tratar reacciones alérgicas, asma y artritis reumática debido a su potente efecto antiinflamatorio.

Los responsables del ensayo clínico británico Recovery anunciaron el martes que este medicamento reduce en un tercio la mortalidad entre los pacientes más graves de COVID-19.

Según los resultados preliminares, entre quienes solo podían respirar con ayuda de una máquina respirador, la dexametasona redujo las muertes en un 35 %, mientras que la mortalidad bajó en un quinto entre quienes recibían oxígeno.

El ensayo mostró, no obstante, que el medicamento no tiene ningún beneficio entre los pacientes que no necesitan asistencia respiratoria.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) celebró el martes el anuncio hecho por investigadores británcios sobre la dexametasona, el cual calificó de "avance científico".

"Es el primer tratamiento comprobado que reduce la mortalidad en los pacientes enfermos de COVID-19 bajo asistencia de oxígeno o respirador", comentó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un comunicado.

This is welcome news. I congratulate the Government of the #UnitedKingdom, @UniofOxford, the research groups, hospitals, patients and families who have collectively contributed to this lifesaving breakthrough. #COVID19 https://t.co/5ofV5LBtL5

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) June 17, 2020