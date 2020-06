McDonald’s se adapta a la situación actual y ofrece su servicio “Mc al Auto”

View this post on Instagram

Gracias Quetzaltenango por el caluroso recibimiento de nuestro nuevo restaurante ubicado en Periférico Xela, gracias a su preferencia y en medio de las circunstancias que vivimos pudimos hacer esta nueva apertura con la que generaremos 50 nuevos empleos, que se suman a los más de 5,000 que McDonald’s ya brinda. Ahora estamos más cerca de ti ya que con este nuevo restaurante ampliamos nuestra cobertura llegando a la puerta de nuestros clientes en Salcajá y Olintepeque, cubriendo completamente el perímetro de Quetzaltenango. Todo esto es posible gracias a ti y tu preferencia que nos permite permanecer unidos en medio del distanciamiento social y adaptándonos a un nuevo futuro. #NosEncantaEstarParaTi 🙌🏻