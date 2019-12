Cierran la Torre Eiffel debido a masiva huelga en Francia

La Torre Eiffel mantendrá cerradas sus puertas este jueves, debido a una masiva huelga en Francia contra una reforma de las pensiones impulsada por el presidente Emmanuel Macron.

SETE, la compañía que gestiona el histórico monumento parisino, explicó que el personal presente "no es suficiente para abrir el monumento en condiciones óptimas de seguridad y acogida al público", señaló SETE en un comunicado.

🇫🇷 En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.

🇬🇧 Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel #Eiffeltower pic.twitter.com/882RfZ3xct

