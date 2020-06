“El mundo comienza a despertar”: Anonymous reaparece con video y terribles “filtraciones”

Tras un tiempo ausente del ojo público, el famoso grupo de ciberactivistas, Anonymous, reapareció en las redes sociales y amenazó con filtrar información sensible sobre varios temas polémicos en Estados Unidos.

La reciente muerte de George Floyd, un ciudadano afroamericano de 46 años, a manos de agentes de policía en Minneapolis, reactivó al la agrupación, que publicó su mensaje en medio de las violentas protestas contra el racismo que convulsionaron el país norteamericano durante el fin de semana.

"Los policías que asesinan a civiles y que cometen otros crímenes deben ser responsabilizados como el resto de nosotros; de otro modo, creerán que tienen licencia para hacer todo lo que quieran", señala Anonymous en el video.

"Después de los recientes eventos, la gente comienza a entender que ustedes (la policía) no están aquí para salvarnos, sino más bien están aquí para oprimirnos y hacer la voluntad de las clases dominantes criminales. Ustedes están aquí para imponer la voluntad de esas personas, no para salvaguardar a las personas que están siendo controladas", añade.

Por último, Anonymous señala que los policías involucrados en la muerte de Floyd deben enfrentar cargos criminales, y puntualmente señalan al agente Derek Chauvin, quien aparece en un video captado por testigos poniéndole una rodilla en el cuello al hombre de 46 años.

Sin embargo, los ciberactivistas advierten que no confían en las autoridades, por lo que ellos tomarán cartas en el asunto.

"Desafortunadamente, no confiamos en que su organización corrupta haga justicia, por lo tanto, expondremos sus numerosos crímenes al mundo. Somos Legión. Espérennos", sentencian.

Tras la publicación del video, el grupo también dio de baja el sitio web de la policía de Minneapolis y hackeó las radios de la policía de Chicago, entre otras acciones.

El grupo también publicó numerosos tuits con supuestas "filtraciones" y amenazó con revelar información sobre las más altas esferas estadounidenses, exponiendo nombres como los del fallecido multimillonario Jeffrey Epstein y del presidente republicano, Donald Trump, por ejemplo.

La agrupación le "recordó" al magnate republicano una polémica enterrada e incluso lo acusó de esta implicado en la red de explotación sexual y tráfico infantil de Epstein, quien presuntamente se suicidó en la cárcel antes de ser juzgado.

"Hiciste matar a Jeffrey Epstein para encubrir sus historias de tráfico y violación de niños", escribió Anonymous, citando un tuit de Trump y adjuntando un enlace a documentos que servirían como "prueba" para respaldar sus acusaciones.

El archivo en cuestión lleva por nombre "El pequeño libro negro de Jeffrey Epstein", y en él se menciona a personalidades que habrían asistido a eventos organizados por Epstein.

You had Jeffrey Epstein killed to cover up your history of child trafficking and rape. We've have the recipts here: https://t.co/zYnSn3kCNe

https://t.co/rfqlmd4Mm4

— Anonymous (@YourAnonCentral) May 31, 2020