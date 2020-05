VIDEO. Se mantienen las protestas en Estados Unidos por la muerte de George Floyd

Miles de soldados patrullaban el domingo las principales ciudades de Estados Unidos, tras cinco noches consecutivas de protestas por la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis.

La rabia desatada en el país provocó además disturbios acompañados de saqueos e incendios en esa ciudad, así como en las calles en Nueva York, Filadelfia, Dallas, Las Vegas, Seattle, Des Moines, Memphis, Los Ángeles, Atlanta, Miami, Portland, Chicago, e incluso la capital Washington.

Los gobernadores de los estados involucrados convocaron a la Guardia Nacional y, en algunos, decretaron un toque de queda.

Rutas fueron cortadas, autos y comercios incendiados, mientras las fuerzas del orden, desplegadas en gran número, respondieron con gas lacrimógeno y en algunos casos con balas de goma.

Unos 5 mil soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados en 15 estados y en Washington, y otros 2 mil estaban listos para intervenir de ser necesario.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, opinó que los responsables de los disturbios podrían ser anarquistas, supremacistas blancos o narcotraficantes.

Alrededor del Capitolio estatal se había desplegado un importante contingente de efectivos policiales.

La víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió a los manifestantes que si se aproximaban demasiado a la Casa Blanca serían recibidos con "los perros más feroces y las armas más peligrosas", una amenaza que fue denunciada por la oposición demócrata.

"Él debe unir a nuestro país (…), no atizar el fuego", dijo el domingo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a la cadena ABC.

Por su parte, el candidato demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre, Joe Biden, condenó la violencia, pero dijo que los estadounidenses tienen derecho a manifestarse.

"Protestar contra tal brutalidad es correcto y necesario. Es una respuesta totalmente estadounidense", afirmó en un comunicado. "Pero no lo es quemar bienes comunitarios y destruir innecesariamente. La violencia que pone en peligro vidas no lo es. La violencia que destruye y cierra negocios que sirven a la comunidad no lo es", aclaró.

We are a nation in pain, but we must not allow this pain to destroy us. We are a nation enraged, but we cannot allow our rage to consume us. Please stay safe. Please take care of each other. https://t.co/Y224rANwUF

— Joe Biden (@JoeBiden) May 31, 2020