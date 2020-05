Trump firma decreto para limitar protección de las redes sociales en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un decreto para limitar la protección de las redes sociales y la laxitud de la que gozan para la publicación de contenido.

En declaraciones desde la Oficina Oval, el mandatario dijo que la medida busca "defender la libertad de expresión de uno de los peligros más graves que ha enfrentado en la historia de Estados Unidos".

President @realDonaldTrump just took executive action to fight online censorship by tech corporations, including social media platforms. pic.twitter.com/W4r7vLw958 — The White House (@WhiteHouse) May 28, 2020

"Today, I am signing an Executive Order to protect and uphold the free speech and rights of the American people." pic.twitter.com/agTIJ2KR6C — The White House (@WhiteHouse) May 28, 2020

"Un puñado de monopolios de redes sociales controla una gran parte de todas las comunicaciones públicas y privadas en Estados Unidos", alegó, citado por CNN.

"Han tenido un poder sin control para censurar, restringir, editar, dar forma, ocultar, alterar, prácticamente cualquier forma de comunicación entre ciudadanos privados y grandes audiencias públicas".

The Trump Administration is making sure your taxpayer dollars don't go to social media giants that unfairly repress free speech. pic.twitter.com/L3FiJ0eG5L — The White House (@WhiteHouse) May 28, 2020

El mandatario confirmó a periodistas en la Casa Blanca que había firmado la orden ejecutiva, pero no reveló el texto.

El decreto es un nuevo paso en la guerra del presidente republicano contra las redes sociales, pero sobre todo contra Twitter.

¿Voces conservadoras censuradas?

Trump ha denunciado desde hace mucho tiempo lo que considera un sesgo ideológico y político por parte de los gigantes de Silicon Valley.

Twitter, frecuentemente acusado de ser negligente en el tratamiento de los comentarios hechos por gobernantes, publicó por primera vez el martes dos mensajes de Trump, agregando la mención: "Verifique los datos".

Eran dos tuits en los que el presidente afirmaba que la votación por correo era necesariamente "fraudulenta" porque estaba sujeta a manipulación.

Trump, sin embargo, respondió amenazando con "regular severamente" o "cerrar" plataformas de redes sociales.

"Los republicanos sienten que las plataformas de redes sociales censuran completamente las voces conservadoras", dijo el mandatario el miércoles.

"Las regularemos severamente, o los cerraremos, para evitar que eso suceda", agregó.