VIDEO. “No puedo respirar”; hombre muere tras violento arresto en Minneapolis

La familia de George Floyd, un hombre afroamericano que murió tras un violento arresto en Minneapolis, exigió el miércoles que los policías involucrados sean acusados de asesinato.

"Quiero que estos policías sean acusados de asesinato, porque eso es exactamente lo que hicieron, cometieron un asesinato contra mi hermano", dijo Bridgett Floyd, hermana de la víctima, a la NBC. "Tengo fe y creo que se hará justicia".

Cuatro agentes involucrados en el arresto fueron despedidos el martes y la policía federal abrió una investigación.

Floyd murió el lunes por la noche, después de permanecer al menos 10 minutos boca abajo contra el suelo, mientras un policía lo inmovilizaba colocándole la rodilla en el cuello.

"No puedo respirar", se escucha decir al hombre el hombre en un video filmado por testigos, que rápidamente se volvió viral.

*Advertimos que las imágenes pueden resultar fuertes para algunos usuarios

En la grabación, el oficial en cuestión le dice a George que mantenga la calma, antes de dejarlo inconsciente, mientras un segundo policía mantiene a los transeúntes a distancia.

El hombre fue arrestado por supuestamente haber intentado pasar un billete falso de 20 dólares.

Tras la tragedia, la policía argumentó que el detenido se resistió al arresto, pero una nueva grabación, que muestra toda la escena, podría desacreditar la versión oficial.

En las imágenes, tomadas por cámaras de un restaurante ubicado frente al lugar donde ocurrió el arresto, se puede ver a George con las manos esposadas a la espalda, mientras es trasladado, sin resistirse, por la policía.

"No podemos tener dos sistemas legales, uno para los afroamericanos y otro para los blancos", dijo Benjamin Crump, abogado de la familia Floyd, a la NBC.

La muerte del hombre de 46 años llevó a cientos de personas a manifestarse el martes para exigir "justicia".

Algunos incluso atacaron con piedras una comisaría, provocando que la policía respondiera con gases lacrimógenos y balas de goma.

Numerosas personalidades del mundo de la política, los medios de comunicación y el deporte han denunciado la violencia injustificada de la policía contra los afrodescendientes.

"Es un trágico recordatorio de que no se trata de un incidente aislado, forma parte de un ciclo de injusticia sistemática que aún persiste en nuestro país", dijo el exvicepresidente y candidato presidencial demócrata Joe Biden.

Biden comparó este caso con la muerte de Eric Garner, ocurrida en Nueva York en 2014, caso que contribuyó al surgimiento del movimiento de protesta "Black lives Matter".

George Floyd deserved better and his family deserves justice. His life mattered.

I'm grateful for the swift action in Minneapolis to fire the officers involved — they must be held responsible for their egregious actions. The FBI should conduct a thorough investigation. https://t.co/n1tdiUba0x

— Joe Biden (@JoeBiden) May 27, 2020