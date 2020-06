Nueva York anuncia toque de queda tras protestas por la muerte de George Floyd

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció este lunes un toque de queda desde las 23:00 a las 05:00 horas (locales), a raíz de las violentas protestas desatadas el fin de semana por la muerte de George Floyd, ciudadano afroamericano de 46 años, a manos de la policía en Minneapolis.

Siguiendo el ejemplo de otras grandes ciudades de Estados Unidos, De Blasio dijo que la decisión fue adoptada tras una conversación con el gobernador Andrew Cuomo.

"Apoyamos las protestas pacíficas", pero a raíz de la violencia y saqueos de los últimos días, "por la seguridad de todos, hemos decidido implementar un toque de queda en la ciudad de Nueva York esta noche", escribió el alcalde neoyorquino en Twitter.

We support and protect peaceful protest in this city. The demonstrations we've seen have been generally peaceful and their message must be heard. We've seen community leaders working together with police to keep the peace.

Al menos 140 ciudades estadounidenses organizaron manifestaciones contra la brutalidad policial y el racismo el domingo, según la prensa local. Se impuso el toque de queda en decenas de ellas, incluido en Los Ángeles, Houston y Washington.

El alcalde y el gobernador de Nueva York anunciaron en un comunicado que la policía duplicará su presencia en las calles para ayudar a prevenir la violencia e impedir destrozos y saqueos.

"Apoyo y protejo las protestas pacíficas en esta ciudad" a raíz de la muerte de Floyd, dijo de Blasio en el comunicado.

The Police Commissioner and I have spoken at length about the incidents we've all seen in recent days where officers didn't uphold the values of this city or the NYPD. We agree on the need for swift action. He will speak later today on how officers will be held accountable.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) June 1, 2020