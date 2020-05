VIDEO. Enfrentamientos en protestas por la muerte de hombre afroamericano en Minneapolis

Mil efectivos adicionales de la Guardia Nacional fueron movilizados este sábado ante el estallido de violentas protestas por la muerte de un hombre afroamericano a manos de la policía durante una detención en Minneapolis.

Los cargos de asesinato en tercer grado presentados contra el oficial el viernes no lograron calmar la ira de manifestantes contra el racismo policial, desde Nueva York a Los Angeles, en una de las peores noches de disturbios civiles en Estados Unidos en años.

Por cuarta noche consecutiva se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la policía en la ciudad de Minneapolis, en el Medio Oeste, donde hubo incendios sin control, saqueos y corridas.

La mañana del viernes habían sido desplegados 500 efectivos allí y en la vecina ciudad de St. Paul para restablecer el orden.

El general mayor de la Guardia Nacional de Minnesota, Jon Jensen, dijo en una conferencia de prensa el sábado que el gobernador del estado había autorizado el despliegue de 1.000 efectivos adicionales para ayudar a la policía a controlar la situación.

El estado se ha convertido en el epicentro de la violencia desde que George Floyd murió en la ciudad de Minneapolis luego de que un oficial lo detuviera e inmovilizara por varios minutos arrodillándose sobre su cuello.

Ese policía, Derek Chauvin, fue acusado el viernes por asesinato en tercer grado, involuntario, y un cargo de homicidio culposo.

"Este caso ya está listo, y lo hemos acusado", dijo el fiscal del condado Mike Freeman mientras crecía la indignación por la última muerte de un afroestadounidense bajo custodia policial. Pero los cargos no lograron calmar a una nación sacudida y que acumula profundas heridas por la desigualdad racial.

En Atlanta, móviles de la policía fueron atacados e incendiados en manifestaciones. En Washington se registraron choques en la medianoche con agentes del Servicio Secreto durante acaloradas protestas frente a la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump dijo que vio "cada movimiento" que tomaron los agentes. "No podría haberme sentido más seguro", señaló.

The National Guard has arrived on the scene. They are in Minneapolis and fully prepared. George Floyd will not have died in vain. Respect his memory!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020