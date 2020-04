Incrementan casos de coronavirus en centros de detención de migrantes en Estados Unidos

El brote de coronavirus en distintos reclusorios para migrantes en Estados Unidos creció. Pasaron de 32 casos el miércoles; a 61, dos días después.

La situación se da en un momento en que en Estados Unidos hay más de 20 mil muertos por la epidemia. Además, registran que 1 mil 920 personas fallecieron por el nuevo coronavirus en las últimas 24 horas. Los datos son según la Universidad Johns Hopkins.

Aumentan los casos. También hay más infectados en los centros de confinamiento para migrantes.

Eileen Blessinger, una abogada especializada en inmigración, dijo a la AFP que uno de sus clientes recluidos le indicó que desde el inicio de la epidemia las condiciones en la prisión se han deteriorado.

"Las porciones de comida han disminuido. Él dice que no está recibiendo suficiente comida. La gente enferma no está siendo tratada y están cohabitando con los detenidos que están sanos", relató la abogada sobre un centro de la costa este, que prefirió no nombrar.