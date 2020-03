EE. UU. inculpa a Nicolás Maduro de “narcoterrorismo” y ofrece recompensa por su arresto

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este jueves la inculpación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por "narcoterrorismo", y ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que lleve a su arresto y enjuiciamiento.

"Anunciamos cargos criminales contra Nicolás Maduro por llevar adelante, junto a sus principales lugartenientes, una sociedad narcoterroristas con las FARC por los últimos 20 años. El alcance y la magnitud de la droga traficada solo fue posible porque Maduro y las instituciones corruptas de Venezuela proveyeron protección política y militar para los crímenes de narcoterrorismo", sostuvo Geoffrey Berman, fiscal federal del distrito sur de Nueva York, citado por Infobae.

Berman sostuvo, además, que la cúpula chavista presionó a otros gobiernos para que permitan el despliegue de la trama criminal.

Maduro es acusado de "haber participado en una asociación criminal que involucra a una organización terrorista extremadamente violenta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un esfuerzo por inundar Estados Unidos de cocaína", declaró por su parte el fiscal general, Bill Barr, citado por la AFP.

Funcionarios estadounidenses señalaron a Maduro como líder de la organización narcotraficante "Cartel de los Soles", que, según dijeron, involucraba a políticos de alto rango y miembros del ejército y el poder judicial venezolanos.

Barr dijo que entre 200 y 250 toneladas de cocaína fueron enviadas al amparo del gobierno venezolano.

Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, anunció la recompensa.

El Departamento de Estado "ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información relacionada con Nicolás Maduro", a quien Washington no reconoce como la autoridad legítima del país, señaló Pompeo.

Estados Unidos, al igual que otros casi 60 países, apoyan al líder opositor venezolano, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), a quien desde enero de 2019 reconocen como presidente interino.

Previamente, el senador republicano de Florida, Marco Rubio, había anunciado en un tuit que Maduro sería inculpado por las autoridades estadounidenses.

Today @NicolasMaduro will be indicted by the @TheJusticeDept & charged with narco-terrorism

El Departamento de Justicia también ofrece recompensas de hasta 10 millones de dólares cada una por información relacionada con otros 14 funcionarios venezolanos, entre ellos Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional Constituyente.

También fueron señalados el general Hugo Carvajal Barrios, ex director de la Inteligencia Militar de Venezuela (DGCIM); Clíver Alcalá Cordones, General Mayor del Ejército de Venezuela; Tareck El Aissami, ministro de Industria y Producción Nacional; Maikel Moreno, presidente de la Corte Suprema, y Vladimir Padrino, ministro de Defensa.

Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges. Learn more: https://t.co/3PM0rePFZI pic.twitter.com/C5LVQNljPT

— Justice Department (@TheJusticeDept) March 26, 2020