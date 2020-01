Pompeo se reúne con Guaidó y promete más acciones contra Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió este lunes con el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, y aseguró que Washington emprenderá "más acciones" en apoyo a la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro.

Al término del encuentro, llevado a cabo en Bogotá, Pompeo aseguró que se deben esperar "más acciones de Estados Unidos para continuar apoyando al presidente Guaidó y al pueblo venezolano".

Aunque evitó hablar de sanciones puntuales (que se sumarían a los castigos vigentes, incluido un embargo petrolero), el secretario de Estado agregó que Washington "no ha terminado" en su estrategia contra el gobierno chavista.

"El trabajo que hemos realizado en los últimos meses nos ha traído al lugar en el que nos encontramos hoy", dijo, enfatizando en que hay una "oportunidad real" de que Maduro deje el poder.

Honored to meet Interim President @JGuaido at the 3rd Counterterrorism Ministerial. His tireless efforts to restore democracy to #Venezuela are an inspiration. We are proud to support him and the people of Venezuela as they strive for a brighter future. pic.twitter.com/1vD4qq5KS7

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 20, 2020