Subsecretario Michael Kozak visita Guatemala para promover prosperidad y seguridad

Michael Kozak, subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, arribará al país en una gira para “promover la prosperidad, la seguridad y la gobernabilidad democrática en la región”.

El viaje de Kozak inicia en México y culmina en Guatemala del 4 al 8 de febrero, se informó en un comunicado de la Embajada de Estados Unidos.

El comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU, Mark Morgan, estará de visita en el país este 6 de febrero.

Un vocero de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala informó a Publinews que durante la visita del comisionado interino se resaltará cómo la cooperación está fortaleciendo las fronteras, combatiendo el tráfico de personas, reduciendo la inmigración ilegal y estimulando la economía.

Morgan indicó a través de su cuenta de Twitter sobre su trabajo en el país.

"Aprecio el arduo trabajo del equipo en Guatemala y espero ansioso los compromisos para extender la seguridad fronteriza más allá de la frontera física", señaló.

Honored to enjoy #SBLIV from Guatemala City with the CBP family as I start my Central America tour. I appreciate the team’s hard work in Guatemala and I am looking forward to fruitful engagements to extend border security beyond the physical border.

— Acting Commissioner Mark Morgan (@CBPMarkMorgan) February 3, 2020