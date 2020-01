Historias detrás de la migración

La Fundación Avina presentó las historias de Nelly, Carlota, Oscar, José y Florencio como parte de la campaña: “#HechosDeCoraje, historias de migración en Guatemala”.

Los relatos exponen los casos de retorno forzoso, refugio y trabajo temporal en Canadá y Estados Unidos. Estos fueron colgados en el canal de YouTube de la fundación.

“La idea es que se comprenda el fenómeno de la migración con datos, historias y narrativas que contrarresten los discursos hostiles y que demuestren el valor y aporte de la movilidad humana”, explicó la gerente Cynthia Loría.

En la campaña participaron más de 120 personas en Guatemala, México, Brasil y Chile.

La Fundación Avina tiene presencia en 20 países con nueve programas, uno de estos es Regional de Migraciones, el cual busca asegurar la dignidad, formalidad y respeto de los derechos humanos en los procesos migratorios.

La Fundación Avina presentó la historia relacionadas con la migración. / Foto: Edwin Bercián

Se certifica en cocina

Nelly Marroquín, de 49 años, es madre de dos hijos. Recientemente logró certificarse en gastronomía en el Intecap.

Ella busca una oportunidad laboral, ya que tiene como experiencia el haber trabajado durante cuatro años en un restaurante de comida guatemalteca llamado Puchica, el cual se ubica en California, Estados Unidos.

“Aprendí mucho. Soy capaz”, aseguró Marroquín, quien fue retornada forzosamente en abril de 2019 por no tener un permiso laboral.

Nelly Marroquín trabajó en un restaurante guatemalteco en California. / Foto: Edwin Bercián

Deseo de superación

Carlota Rucal es una de las guatemaltecas que ha viajado a Canadá con una visa agrícola. Durante seis meses se empleó en el cultivo de hortalizas.

“Viajé por necesidad, pero gracias a Dios nos recuperamos de la situación que habíamos atravesado”, contó Rucal.

“Se piensa que las mujeres no pueden hacer trabajo agrícola, pero lo hacen mejor que nosotros”, dijo José Sicajau, otro de los beneficiados con las visas H-2A, con la cual trabajó cuatro temporadas en Estados Unidos y Canadá.

Carlota Rucal y José Sicajau fueron trabajadores agrícolas en Canadá y Estados Unidos.

Busca seguir luchando

Oscar Carreón, de 47 años, es un hondureño técnico en salud pública que llegó al país el 28 de enero del año pasado, buscando un estatus de refugiado.

Durante más de 20 años trabajó en la Comunidad Gay Sanpedrana para la Salud Integral, desde donde exigían justicia por los crímenes de odio.

“Dejé San Pedro Sula porque me estaban persiguiendo. La Casa del Migrante me acogió durante dos meses, ahora hago voluntariado. Me interesa estar vivo porque mientras tenga vida puedo seguir luchando”.

Oscar Carreón, de nacionalidad hondureña. / Foto: Edwin Bercián

El guía del volcán

Florencio Hernández es uno de los guías turísticos del volcán Acatenango. Él y sus nueve hijos son originarios de la aldea San José Calderas, en San Andrés Itzapa, Chimaltenango.

Hernández fue retornado forzosamente en mayo de 2008 luego de una redada en Postville, Iowa, en EE.UU. Esa vez detuvieron a 290 guatemaltecos.

A su regreso, el grupo que sabe hablar el idioma inglés se organizó para fundar Aprode Oficial, entidad que busca dar alternativas a quienes son enviados desde Estados Unidos.

Florencio Hernández es un guía turístico del volcán de Acatenango.

