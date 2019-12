"¿Qué pasaría si esta familia buscara refugio hoy?"

La Iglesia Metodista Unida de Claremont, en California, montó un pesebre o un nacimiento, como se le conoce en nuestro país, de una forma singular en las vísperas de la Nochebuena de este año.

Las imágenes de María, Jesús y San José, en el pesebre en Belén, tal como lo cuentan algunos evangelistas, tal es el caso de Mateo (1:18-2:15), fueron representadas aunque con jaulas.

Este nacimiento poco convencional fue iniciativa de la ministra de la iglesia en mención, Karen Clark Ristine, quien compartió las fotografías y también una reflexión en torno a dicha escena que trata de relacionar con el coyuntural problema de la migración hacia Estados Unidos.

Narra la travesía que la Sagrada Familia tuvo que realizar previo al nacimiento de Jesús, la huída, y sobre cómo sería tal situación si se presentara actualmente.

Parte de la publicación que compartió Clark Ristine dice lo siguiente (traducido):

"La declaración teológica publicada con la Natividad: En un momento en nuestro país, cuando las familias de refugiados buscan asilo en nuestras fronteras y se separan involuntariamente unas de otras, consideramos la familia de refugiados más conocida del mundo.

Jesús, María y José, la Sagrada Familia. Poco después del nacimiento de Jesús, José y María se vieron obligados a huir con su pequeño hijo de Nazaret a Egipto para escapar del rey Herodes, un tirano. Temían la persecución y la muerte."

Lo escrito por la líder de la iglesia continúa con el anterior cuestionamiento y da una posible respuesta:

Imagínese que José y María se separaran en la frontera y que Jesús no tenía más de dos años, tomado de su madre y colocado detrás de las cercas de un centro de detención de la Patrulla Fronteriza, ya que más de 5, 500 niños han estado en los últimos tres años.

Este relato se encuentra en un letrero que se colocó frente a la "jaula" de Jesús y que también dice lo siguiente:

Jesús creció para enseñarnos bondad y misericordia y una acogida radical de todas las personas. Él dijo: "Tenía hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era un extraño y me acogiste". Mateo 25:35″.