Relatan parte del testimonio de estudiantes intoxicadas en la Usac

Dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos (Usac) la tarde del sábado 25 de enero fueron trasladadas al Hospital General San Juan de Dios.

Ambas estaban inconscientes y presentaban síntomas de intoxicación. Resultaron así luego de haber participado en una actividad de “iniciación” para la Huelga de Dolores, la cual organiza el comité de huelga.

Las estudiantes fueron identificadas como:

Ana Sofía Ortiz Hernández

Nereyda Victoria Vanegas Reyes

Ortiz es voluntaria en Gente Positiva, una organización no gubernamental que trabaja en prevención del VIH y VIH avanzado, contó Aldo Dávila, diputado de Winaq.

VIDEO. Bautizo en la Usac deja a dos estudiantes intoxicadas Este sábado se llevaron a cabo actividades de iniciación en una facultad de la Universidad de San Carlos (Usac), para las actividades de la Huelga de Todos los Dolores, en las cuales dos mujeres resultaron intoxicadas.

La llamada que alertó

Hasta antes de ser electo diputado, Dávila trabajó en Gente Positiva.

Por esa razón, la madre de Ana Sofía se contactó con él y le informó sobre la situación.

“A las 18:27 horas recibí la llamada y me fui al hospital. Confirmé que las estudiantes estaban inconscientes, entubadas y orinadas. Me preocupé porque ellas llegaron a las 16:00 horas y todavía no les habían practicado las pruebas de abuso sexual y drogas. Tampoco les habían tomado la denuncia”, indicó.

En el Hospital San Juan de Dios funciona una agencia del Ministerio Público (MP), la cual se habilitó para recibir denuncias cuando ocurran casos como el de las estudiantes.

Sin embargo, la fiscal a cargo no lo hizo, porque una de las estudiantes dijo no recordarse si había sido abusada sexualmente.

Según el diputado, fue hasta las 20:45 horas que otra persona del MP tomó la denuncia. Y hasta las 4:00 de la madrugada del domingo 26 de enero cuando les hicieron los análisis de abuso sexual y drogas.

“Alertamos a la PDH, AEU (Asociación de Estudiantes Universitarios "Oliverio Castañeda de León") y otros colectivos sociales. Hubo negligencia por el personal del MP y de las autoridades universitarias”, señaló Dávila.

A la comunidad estudiantil hacemos saber que en este momento se está verificando el estado de las estudiantes. Denunciemos, expongamos y compartamos. pic.twitter.com/SAJGhsWXLk — AEU (@AEU_OliverioCDL) January 26, 2020

Situación de las estudiantes

Se informó que Ana Sofía continúa en el hospital bajo observación médica. Mientras que Nereyda Victoria le dieron el alta.

Ambas participaron en una actividad de “iniciación” para la Huelga de Dolores. Una de ellas contó que fueron obligadas a ingerir sustancias.

MP inicia investigaciones por bautizos en la Usac Durante el fin de semana dos universitarias resultaron intoxicadas por los bautizos de primer ingreso a la casa de estudios superiores.

También puedes leer: