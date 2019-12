Presidentes Trump y Morales se reúnen en la Casa Blanca

El presidente de EE.UU., Donald Trump, recibió a su homólogo guatemalteco, Jimmy Morales.

El encuentro se realizó en el despacho Oval, de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos.

Esta, probablemente, es la última reunión entre ambos mandatarios, ya que Morales entregará su cargo el 14 de enero de 2020. Ambos se acompañaron de sus esposas.

Trump agradeció a Morales ser el primer líder centroamericano en firmar e implementar el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA).

El ACA permite a EE.UU. transferir a hondureños y salvadoreños para que pidan asilo desde Guatemala.

La cita entre los mandatarios coincidió con la presentación de la iniciativa "Growth In The Americas" ("América Crece"), con la que busca fomentar la creación de empleos e impulsar el desarrollo y crecimiento económico en la región.

Durante la reunión, Trump habló sobre el tema migratorio.

En ese sentido dijo esperar que antes de que finalice el año se puedan construir 400 millas de muro en la frontera sur con México. Esto para evitar la migración irregular.

También se refirió al impeachment e insistió en que se trata de una "cacería de brujas".

Por su parte, Morales indicó sentirse "honrado y contento" por reunirse nuevamente con el mandatario estadounidense, con quien han estrechado relaciones internacionales.

La congresista estadounidense Norma Torres se pronunció sobre la reunión entre los mandatarios.

"Mientras el Congreso debate el impeachment, Trump está reunido con Morales. Los presidentes corruptos, una vez más, nos están ocultando sus verdaderos colores".

Torres es de origen guatemalteco.

So while Congress debates #Impeachment, @realDonaldTrump is meeting with @jimmymoralesgt the corrupt outgoing pres of Guatemala. Once again, he's not hiding his true colors. #DefendOurDemocracy

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) December 17, 2019