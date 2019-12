Gobierno de Estados Unidos presenta iniciativa “América Crece”

El Gobierno de Estados Unidos presentó oficialmente este martes la iniciativa "Growth In The Americas" ("América Crece"), por medio de la cual busca fomentar la creación de empleos e impulsar el desarrollo y crecimiento económico en la región.

En un acto realizado en la Casa Blanca, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, explicó que Washington busca trabajar con sus "aliados y socios económicos sobre crecimiento y reformas que impulsan el sector privado, inversiones en energía y en infraestructura".

El funcionario estadounidense destacó, además, que durante los últimos dos años, el Departamento del Tesoro ha firmado acuerdos con Argentina, Chile, Colombia, Jamaica y Panamá.

This morning, Secretary @stevenmnuchin1 helped formally launch American Crece, a U.S. government effort to foster job creation and accelerate economic growth by facilitating private infrastructure investments in Latin America and the Caribbean. pic.twitter.com/nylEss220x

"Tenemos una larga historia de asociación en América Latina, basada en nuestros valores compartidos y lazos estrechos. Orgulloso de que la nueva iniciativa 'América Crece' desarrolle una infraestructura crítica para aumentar las oportunidades y fomentar una mayor prosperidad regional", tuiteó también el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo.

We have a long history of partnership across Latin America, built on our shared values and close ties. Proud that the new #GrowthInTheAmericas initiative will develop critical infrastructure to increase opportunity and foster greater regional prosperity. #AmericaCrece pic.twitter.com/IN5P9XhSqB

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 17, 2019