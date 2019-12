VIDEO. Captan a líderes de la OTAN riéndose de Donald Trump

En el marco de la cumbre de la OTAN, en Londres, los líderes de Canadá, Francia, Holanda y el Reino Unido fueron captados por las cámaras en el Palacio de Buckingham riéndose del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las imágenes, filmadas por el anfitrión británico y emitidas con subtítulos por la cadena canadiense CBC, amenazan con sacudir el encuentro entre los aliados.

En ellas, se puede escuchar al primer ministro británico, Boris Johnson, preguntando al presidente francés, Emmanuel Macron:

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, interviene:

Macron, además, parece contar una anécdota sobre el encuentro que tuvo el martes con Trump, en el que ambos mostraron públicamente sus desacuerdos sobre la estrategia de la OTAN y sobre comercio.

Todo esto, ante las miradas de la princesa Ana y el primer ministro holandés, Mark Rutte.

"Oh, sí, sí, anunció…", apunta en tono burlón Trudeau, agregando:

Mira el video:

This is quite the video from the CBC showing Trudeau, Macron, and Johnson discussing what appears to be Trump. pic.twitter.com/QDgIXwEwlk

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) December 4, 2019