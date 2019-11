Boris Johnson pide perdón por incumplir promesa del Brexit

El primer ministro británico, Boris Johnson, se disculpó este domingo por no haber realizado el Brexit el 31 de octubre, como lo había prometido, en vísperas de la campaña para las elecciones legislativas del 12 de diciembre.

Jonhson llegó al poder en julio con la promesa de un Brexit "cueste lo que cueste", y afirmó que preferiría estar "muerto en el fondo de una zanja" antes que solicitar una tercera prórroga.

Sin embargo, se vio obligado a ceder y a pedir a los europeos una nueva fecha hasta el 31 de enero, ya que el acuerdo de divorcio que negoció con Bruselas no superó la prueba del Parlamento británico.

I want us to #GetBrexitDone so that we can deliver on the priorities of the British people, like investing in our NHS & improving our schools. 🇬🇧 pic.twitter.com/KyVTVquPCK

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 1, 2019