Trump califica de “insultantes” las críticas de Macron a la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de "insultantes" las críticas de su homólogo francés, Emmanuel Macron, a la OTAN, a horas de una cumbre por el 70º aniversario de la alianza.

Trump, además, tachó de "morosos" a los aliados con un, a su juicio, insuficiente gasto militar, en una crítica a Alemania.

Acostumbrados a las críticas y llamados del mandatario estadounidense a un mayor gasto militar, las recientes palabras de Macron, para quien la OTAN está en "muerte cerebral", descolocaron a sus 28 aliados.

"La OTAN sirve a un gran propósito", estimó Trump, para quien Macron fue "muy insultante" con una declaración "muy, muy desagradable" para los aliados.

Con sus declaraciones, el mandatario francés marcó los preparativos de la cumbre que debe subrayar los éxitos de la alianza nacida en 1949 de los escombros de la Segunda Guerra Mundial, y parece que seguirá como protagonista.

Trump, por su parte, replicó en un encuentro con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Excellent start to #NATOmeeting in London with President @realDonaldTrump. We are adapting NATO to new challenges & are making unprecedented progress on defence spending. pic.twitter.com/t2bX1QUrEo

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) December 3, 2019