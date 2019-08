Trump critica a Macron por enviar “mensajes confusos” a Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este jueves a su homólogo francés, Emmanuel Macron, de enviar "mensajes confusos" a Irán y de inmiscuirse en la política de Washington.

Por medio de una serie de mensajes publicados en su cuenta oficial de Twitter, el mandatario norteamericano le recordó a su par europeo que "nadie puede hablar por Estados Unidos, excepto Estados Unidos".

"Irán tiene graves problemas financieros. Quiere hablar desesperadamente con Estados Unidos, pero recibe mensajes confusos de todos los que pretenden representarnos, incluido el presidente francés, Macron", escribió Trump.

"Sé que Emmanuel Macron tiene buenas intenciones, igual que los demás, pero nadie puede hablar por Estados Unidos excepto Estados Unidos".

….I know Emmanuel means well, as do all others, but nobody speaks for the United States but the United States itself. No one is authorized in any way, shape, or form, to represent us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019

Mientras aumenta la presión diplomática, económica y militar sobre Teherán, Trump no ha dejado de llamar al diálogo, incluso durante el recrudecimiento de tensiones en el Golfo.

Por su parte, el canciller iraní, Mohamad Javad Zarif, confirmó que fue invitado recientemente a reunirse con Trump en la Casa Blanca pero, según dijo, se negó.

Macron, que todavía defiende el acuerdo nuclear de 2015, del que Estados Unidos se retiró, se reúne regularmente con su homólogo iraní, Hasan Rohani, y no oculta su esperanza de mediar en la crisis actual.

Pero hasta el momento, Teherán repitió en muchas ocasiones que no negociará con Washington bajo la presión de las sanciones.

Trump vuelve a criticar a la Fed

Más temprano Trump también aprovechó para volver a atacar al banco central (Fed), al mostrar su descontento porque, opinó, un dólar fuerte perjudica a la industria manufacturera del país.

Las palabras de Trump rompen con décadas de política estadounidense, al decir que un dólar más bajo impulsaría la competitividad de las empresas del país.

"Como su presidente, cualquiera podría pensar que estoy contento por nuestro dólar fuerte. ¡No lo estoy!", escribió el mandatario.

As your President, one would think that I would be thrilled with our very strong dollar. I am not! The Fed’s high interest rate level, in comparison to other countries, is keeping the dollar high, making it more difficult for our great manufacturers like Caterpillar, Boeing,….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019

"El nivel alto de las tasas de interés de la Fed, en comparación con otros países, mantienen un dólar alto, haciéndoselo más difícil a nuestros manufactureros como Caterpillar, Boeing, … John Deere, a nuestras compañías de autos y otros, para competir en igualdad de condiciones", agregó.

….in the world, there is nobody even close, but unfortunately the same cannot be said about our Federal Reserve. They have called it wrong at every step of the way, and we are still winning. Can you imagine what would happen if they actually called it right? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019

*Con información de AFP