Jefe de la ONU llama a elecciones transparentes en Bolivia

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló el jueves la necesidad de celebrar nuevas "elecciones transparentes" en Bolivia, tras la renuncia del ahora expresidente Evo Morales, asilado en México.

Guterres "sigue profundamente preocupado" por la situación en Bolivia, dijo su portavoz, Stephane Dujarric, en un comunicado.

Adicionalmente, el secretario general designó al francés Jean Arnault, exjefe de la misión de verificación de la ONU en Colombia, como su enviado personal en Bolivia, "para que ofrezca el apoyo de la ONU en los esfuerzos para encontrar una solución pacífica a la crisis, incluido a través de elecciones creíbles, inclusivas y transparentes".

"Estoy muy preocupado por los acontecimientos en Bolivia. Le he pedido a Jean Arnault que viaje como mi enviado personal para involucrarse con todos los actores", escribió Guterres en su cuenta de Twitter.

